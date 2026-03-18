Gıda ticaretine yeni kısıtlama: Bazı tarım ürünlerinde ihracat ve ithalat düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gıda arz güvenliğini sağlamak, fiyatları dengelemek ve dezenflasyon sürecine katkı sunmak amacıyla iç ve dış ticarette çok sayıda tedbir alındığı belirtilerek, bu çerçevede bazı tarım ürünlerinde ihracat kısıtlamaları ve ithalat düzenlemelerine gidildiği, gümrük vergilerinde geçici indirimler ve tarife kontenjanlarıyla piyasadaki fiyat dalgalanmaların önlenmesinin hedeflendiği bildirildi. Açıklamada, "Beyaz et, yumurta, nohut ve kuru fasulye ihracatı sınırlandırılmış, elma ve limon ihracatı Kayda Bağlı Mallar Listesine dahil edilerek yakın takibe alınmıştır" denildi.

Açıklamada, gıda ve tarım sektörüne yönelik hem iç hem de dış ticaret tedbirlerinin sürdürüldüğü belirtilerek, "Gıda arz güvenliğinin temini, yerli üretimin desteklenmesi, iç piyasa fiyatlarının dengeli seyretmesi ve spekülatif fiyat hareketlerin önlenmesi amacıyla politika araçlarımızı gerektiğinde etkin biçimde devreye alıyoruz" denildi.

Gıda güvenliğine yönelik uygulamaların kurumlar arası koordinasyonla yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak gıda güvenliğine yönelik uygulamaları; Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla tam koordinasyon içerisinde, ürün bazında hassasiyetle yürütüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İHRACAT VE İTHALATA YÖNELİK TEDBİRLER

Açıklamada ayrıca, büyükbaş ve küçükbaş hayvan eti, ayçiçeği yağı ve yağlı tohumlar ile yeşil ve kırmızı mercimek ihracatına halihazırda izin verilmediği hatırlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"İthalata yönelik Ticaret Bakanlığımızca alınan tedbirler kapsamında ise; 12 Ocak ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında kullanılmak üzere 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 0 gümrük vergili veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağında yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmış, iklim koşulları nedeniyle rekoltede yaşanan düşüşü dengelemek ve sofralardaki fiyatı korumak adına, yeşil mercimekte yüzde 19,3 oranındaki gümrük vergisi Nisan 2026 sonuna kadar geçici olarak yüzde 10'a indirilmiş; bisküvi, yulaf ezmesi ve müsli üreten sanayicilerimizin maliyetlerini düşürmek için, yulafta uygulanmakta olan yüzde 130 oranındaki gümrük vergisi, sadece bu ürünlerin üretiminde kullanılması şartıyla Nisan 2026 sonuna kadar yüzde 30'a çekilmiştir.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığımızca son dönemde alınan önlemler kapsamında; limonda uygulanan gümrük vergisi 12 Mart 2026 tarihine kadar uluslararası taahhütlerimizin izin verdiği en yüksek oran olan yüzde 54 seviyesinde uygulanmakta iken, tüketici ihtiyacının uygun fiyatlarla karşılanmasını teminen, söz konusu oran 31 Temmuz 2026 tarihine kadar geçici olarak yüzde 10 seviyesinde uygulanacaktır. Antep fıstığında da zirai don ve kuraklık sonucunda artan piyasa fiyatlarına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte ithalat imkanı sağlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; bölgemizde yaşanan mevcut küresel gerilim nedeniyle tarımsal girdilerin fiyatlarında artış gözlenmesi üzerine, gübre arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve gübre sektörünün bölgemizde yaşanan olumsuz faaliyetlerden doğabilecek olası maliyet artışlarından korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak gerekli tedbirleri hayata geçirdik. Bu önlemler kapsamında ayrıca; üre cinsi eşyanın gümrük vergisinin sıfırlanmasına yönelik karar 07 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; halkımızın temel gıda ürünlerinden ekmek konusunda esnaf odalarımızdan gelen tarife tekliflerinde Ticaret Bakanlığımızın 'uygun görüşü' şartını daha etkin hale getirdik. Bu düzenleme ile hem gramaj standartlarının korunması, hem de adil fiyatın tesis edilmesi amaçlanmaktadır."