Gıda zehirlenmesi faciası: Ardahan, Karaman ve Sivas'ta onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Ardahan, Karaman ve Sivas'ta onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Sivas'ta Gazipaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, kermes kapsamında evlerinden getirdikleri kek ve kurabiyeden yedi.

Öğrencilerde bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görülmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Rahatsızlanan 13 öğrenci, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARDAHAN'DA YAKLAŞIK 90 ÖĞRENCİ ZZEHİRLENDİ

Ardahan'ın Çıldır ile Hanak ilçelerinde taşımalı eğitim gören ve okul yemekhanesinde öğle yemeğini yiyen öğrencilerin bazılarında, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görüldü.

Ambulanslarla il merkezi ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alınan yaklaşık 90 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, "Bir sıkıntı var ama içilen sudan mı, yemekten mi şu an için belirsiz. Zehirleyecek bir menü de değil. Menü içerisinde et ve tavuk yoktu. Yemek yiyen yaklaşık 600 öğrenciden 80 ila 90’ında zehirlenme şüphesi bulunuyor. Tahliller devam ediyor" dedi.

Uzantı, öğrencilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğunu ve tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğunu ifade etti.

KARAMAN'DA ZİNCİR MARKETTEN ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Karaman'da Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğle yemeği için bir markete giderek alışveriş yaptı. 5 lise öğrenci, aldıkları tavuk döner, çiğ köfte, cips ve kolayı yedikten sonra derste bir anda fenalaştı.

Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi şikayetlerin artması üzerine okul yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin çocuk servisinde tedavi altına alınan öğrencilere oksijen ve serum bağlandı.

BURSA'DA 6 İŞÇİ ZEHİRLENMİŞTİ

Öte yandan dün Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çalışan 6 işçide, öğle yemeği sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri başlamıştı.

Özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilmişti.