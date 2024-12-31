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Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 öğrenci taburcu edildi

Isparta'da okul kantininde yedikleri tavuk nedeniyle gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 ortaokul öğrencisi taburcu edildi.

Güncel
  • 31.12.2024 23:05
  • Giriş: 31.12.2024 23:05
  • Güncelleme: 31.12.2024 23:09
Kaynak: AA
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 öğrenci taburcu edildi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki bir ortaokulda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 öğrenci taburcu edildi.

Süleyman Akyol İmam Hatip Ortaokulu'nda öğleden sonra rahatsızlanan 12 öğrenci, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öğrencilerin, öğle yemeğinde okul kantininde yedikleri tavuk yemeğinden etkilenmiş olabilecekleri bildirildi.

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