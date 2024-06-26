Gıdada 6 aylık artış yüzde 30’u geçti

Ekonomi Servisi

KAMUAR’ın araştırmasına göre gıda fiyatlarındaki artış 49’uncu ayda da sürdü. Haziran’da aylık artış yüzde 3,3 yıllık artış yüzde 96’yı aştı. Dünya genelinde Mart 2022’den bu yana yüzde 25 oranında gerileyen gıda fiyatları, Türkiye’de aralıksız olarak 49 aydır artıyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın araştırmasına göre haziranda gıda fiyatlarındaki artış oranı aylık yüzde 3,3 yılın ilk altı aylık döneminde yüzde 30’u aştı.

KAMUAR’ın araştırmasındaki fiyatları Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlenen halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesini esas aldı. Hazırlanan raporda en zengin yüzde 20’lik kesimin tüketim harcamalarının yüzde 14,5’ini, en yoksul yüzde 20’lik kesimin ise yüzde 36,6’sını gıda için yaptığı hatırlatıldı. Raporda “İktidarın yanlış ekonomi politikalarının tetiklediği yüksek enflasyon sürecinin en ağır faturasını gıda fiyatları yüzünden yoksullar ödüyor. Yoksullar bu faturayı gıdaya daha fazla para ayırabilmek için, eğitim, sağlık ve benzeri diğer harcamaları kısarak ödüyorlar” denildi.

Haziran sonu itibarıyla son 12 aylık ortalama gıda fiyatları bir önceki 12 aylık ortalama fiyatlara göre yüzde 99,9 oranında yükseliş gösterdi.

• Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatları yüzde 773 oranında arttı.

• Haziranda, ekmek-pirinç-un-bulgur fiyatları önceki aya göre ortalama yüzde 3,9 oranında arttı. Meyve fiyatlarının yüzde 4,2 oranında yükseldiği haziran ayında sebze fiyatlarında da bir önceki aya göre ortalama yüzde 8,3 oranında artış oldu.



