Gıdada artış 50 aydır devam ediyor

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun araştırmasına göre, son 50 aydır aralıksız yükselen gıda fiyatları, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında arttı.

Yapılan açıklamada "Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatları yüzde 800 oranında arttı. Diğer bir ifadeyle Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar bu yıl temmuzda 900 lira ödemek zorunda. Aynı dönemde, 100 lira olan ortalama kamu çalışanının ücreti Temmuz 2024’te 880 lira olabildi" denildi.