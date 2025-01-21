Gıdada, enerjide her yerde enflasyon

Ekonomi Servisi

Ekonomi yönetiminin iyiye gittiğini iddia ettiği enflasyon verileri Türkiye’nin diğer ülkelerle arasında ne kadar fark olduğunu ortaya koydu. Türkiye baz etkisiyle bazı gerilemeler yaşasa da enflasyon verilerinde her alanda zirvede yer aldı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), sosyal medya hesabından üst üste enflasyon verileri paylaştı. İlk olarak 2024 Kasım yıllık tüketici fiyat endeksini (TÜFE), önceki gün gıda enflasyonu, dün de enerji enflasyonu verileri yayımlandı. Hepsinde Türkiye zirvede yer aldı. Üstelik Türkiye’nin ikinci olan ülkelerle arasında ciddi fark oluştu.

Enerji enflasyonunda Türkiye yüzde 47,2 ile birinci oldu. Türkiye’yi yüzde 9,5 ile Belçika, yüzde 9,3 ile de Şili takip etti. Son üç sırada ise yüzde -8,7 ile Birleşik Krallık, yüzde -9,8 ile de Lüksemburg ve Avusturya yer aldı. OECD ortalaması ise sadece yüzde 1,2 oldu. Türkiye ile OECD ortalaması arasında tam 46,5’lük bir puan farkı oluştu. Sonuncu sıradaki Avusturya ve Lüksemburg ile ise puan farkı tam 57 puan oldu.

Benzer durum gıda enflasyonunda da yaşandı. Türkiye gıda enflasyonunda yüzde 48,6’lık artışla zirvede yer alırken onu yüzde 6 ile Meksika ve yüzde 5,6 ile Japonya izledi. OECD ortalaması ise sadece 4,3 oldu. Gıda enflasyonunda böylece en yakın ülkeyle 42,6, OECD ortalamasıyla ise 44,3’lük bir puan farkı oluştu.

TÜFE’de de benzer durum ortaya çıktı. Kasım ayında TÜFE Türkiye'de yüzde 47,1 ile en yüksek seviyede kalırken Kolombiya yüzde 5,2 ile ikinci sırada, İzlanda ise yüzde 4,8 ile üçüncü sırada yer aldı. OECD ortalaması ise yüzde 4,5 oldu.

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10 YILDA 12 KAT ARTIŞ

Ekonomist İnan Mutlu ise son 10 yılda Türkiye’de enflasyonun ve gıda enflasyonunun ne kadar arttığını ortaya koyan veriler yayımladı. Mutlu’nun paylaştığı verilere göre Türkiye’de TÜFE yüzde 896,83 artış gösterdi. İkinci sıradaki Macaristan’daki artış yüzde 69,88, Estonya yüzde 58,14’le üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’deki ortalama fiyatlardaki artış son 10 yılda tam 9 kat arttı. Gıda enflasyonundaki tablo daha vahim. Mutlu’nun paylaştığı verilere göre 2015’ten bu yana gıda fiyatları tam 12 kat arttı. Türkiye bu alanda da Türkiye yüzde 1172,86 ile zirvede yer alırken ikinci Macaristan’da artış yüzde 105,45’lik, üçüncü Sırbistan’da ise yüzde 76,33’lük artış yaşandı.

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