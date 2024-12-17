Gıdada 'köy', 'ev', 'çiftlik' yasağı: Uymayanlar piyasadan çekilecek

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gıdada haksız rekabetin önüne geçmek için 27 Kasım’da yeni bir yönetmelik yayımlandı.

Buna göre süt ve süt ürünlerinde “köy”, “ev”, “geleneksel”, “çiftlik”, “%100” gibi tüketiciyi yanıltacak ifadelerin kullanımı yasaklandı.

Etiketlerin daha güvenilir, şeffaf ve anlaşılır olması hedefleniyor.

Bu değişikliklere uymayan ürünler, 31 Aralık 2026’ya kadar piyasadan çekilecek.

Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel’in haberine göre; firma ve markaların, ürünlerinin gerçek içeriğiyle uyuşmayan, tüketiciyi yanıltıcı ibareler kullanarak "köy" veya "çiftlik" algısı yaratması engelleniyor.

Ayrıca, bitkisel kaynaklardan üretilen içeceklerde, "süt" ifadesi kullanılamayacak.

Örneğin, soya, badem veya yulaf gibi bitkisel ürünlerden yapılan içecekler "süt" olarak etiketlenemeyecek; bunun yerine "içecek" ifadesi kullanılacak. Türk Gıda Kodeksi'ne göre, "süt" yalnızca inek, koyun, keçi ve manda sütü için geçerli bir tanım olarak kabul ediliyor.