Gıdalarda çıkan 'tek tırnaklı eti' ne demek?

Gıda sektöründe yaşanan tağşiş gibi dolandırıcılıklarda ve sahtekârlıklarda 'tek tırnaklı eti' terimi sıklıkla karşımıza çıkar. Peki, tek tırnaklı eti nedir?

TEK TIRNAKLI ETİ NEDİR?

Gıda sektöründe sıklıkla gündeme gelen "tek tırnaklı eti," at, eşek ve katır gibi hayvanların etlerini ifade eder. Tek tırnaklı hayvanlar olarak bilinen bu hayvanlar, doğaları gereği yalnızca tek tırnaklıdır ve bu özelliklerinden dolayı sığır, koyun gibi çift tırnaklı hayvanlardan ayrılırlar. Gıda üretiminde bu hayvanların etlerinin hileli şekilde kullanılması, tüketicilerin güvenliğini tehdit eden ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

NEDEN TEK TIRNAKLI ETİ KULLANIMI SORUNLU?

Türkiye'de ve birçok ülkede at, eşek gibi hayvanların etleri genellikle gıda tüketimi için uygun görülmez. Ancak bazı kaçak üreticiler, bu tür etleri sığır ya da koyun eti olarak piyasaya sürerek hileli gıda üretimi yaparlar. Tek tırnaklı etlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri tam olarak bilinmemekle birlikte, kontrolsüz şekilde üretilmesi ve piyasaya sunulması halk sağlığını riske atmaktadır.

TEK TIRNAKLI ETİ NASIL TESPİT EDİLİR?

Tek tırnaklı etinin gıda ürünlerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek için çeşitli laboratuvar testleri uygulanır. Bu testler, etin genetik yapısını inceleyerek hangi hayvana ait olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi resmi kurumlar, özellikle kasaplarda ve işlenmiş et ürünlerinde bu denetimleri sıkı şekilde gerçekleştirir.

TÜKETİCİ GID ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Tüketiciler, et ve et ürünleri satın alırken dikkat etmeleri gereken birkaç önemli husus vardır:

Güvenilir yerlerden alışveriş yapın: Et satın alırken, güvenilir kasapları ve marketleri tercih edin. Gıda güvenliği sertifikalarına sahip yerler, ürünlerinin kalitesini garanti altına alır.

Ambalajlı ürünlere dikkat edin: Ambalajlı et ürünlerinde etin menşei, içerik bilgisi ve üretici firma hakkında detaylı bilgiler bulunmalıdır. Bu bilgilerin eksik olduğu ya da güvensiz olduğu ürünlerden kaçınılmalıdır.

Denetimleri takip edin: Gıda denetim sonuçları kamuoyuyla paylaşılır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaları ve olası geri çağırma işlemlerini takip etmek, sağlığınızı koruma adına önemlidir.