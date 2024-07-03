Gıdaya yaz gelmedi

Milyonlarca insanın en önemli harcama kalemi olan gıda ürünlerinde fiyatlar çarşı pazarda el yakıyor. Ürünlerin bollaşmasına rağmen TEPAV haziranda gıda fiyatlarındaki artışı yüzde 1,72, İTO ise yüzde 2,66 hesapladı.

BirGün / ANKARA

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü kaybı sürüyor. Yaz aylarında meyve ve sebze ürünlerinin bollaşmasına rağmen gıda fiyatlarındaki artış haziran ayında da devam etti. Milyonlarca insanın en önemli harcama kalemi olan gıda ürünleri fiyatları çarşı pazarda el yakıyor. Öncü veriler, iktidarın düşüş beklediği yüksek enflasyona karşı gözle görülür bir iyileşmenin yaşanmadığını ortaya koydu.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, 1-30 Haziran 2024 döneminde aylık gıda enflasyon oranı yüzde 1,72 olarak hesaplandı. Şubat ayından bu yana düşüş eğiliminde olan aylık gıda enflasyon oranı haziran ayında tersine döndü.

Kurban Bayramı nedeniyle haziran ayında fiyatı en çok düşen ürünlerde baklava ve kâğıtlı şeker bulunurken patates ve bazı yumru bitkiler haricindeki sebzeler ile tavuk eti ve yumurtada da fiyat düşüşleri gerçekleşti.

Normalde yaz aylarında üretimin artmasıyla gıda fiyatları düşüşe geçerken son yıllarda artışa geçiyor. TEPAV’ın araştırmasında taze meyveler, çarliston biber, salatalık gibi sebzeler ile kabuklu yemişlerde bir önceki aya göre yüksek fiyat artışları gözlendi. Haziran ayında en yüksek aylık fiyat artışları yüzde 86,93 ile limon, yüzde 58,72 ile çarliston biber ve yüzde 49,26 ile salatalıkta gözlemlendi.

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Diğer öncü veriler de gıda fiyatlarındaki artışa işaret etti. İTO tarafından hesaplanan gıda enflasyonu yüzde 2,66, Türkİş’in hesaplaması ise yüzde 0,05 düzeyinde gerçekleşti.

İstanbul’da haziranda fiyatı önceki aya göre en fazla artan ürün yüzde 56,64 ile limon, fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 20,84 ile taze fasulye oldu.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 112'sinin perakende fiyatı artarken, 26 ürünün fiyatı düştü, 104 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Birikimli gıda enflasyonu (Ağuston 2023-Haziran 2024 )

Türk-İş: 55,57

TEPAV: 52,02

İTO: 51,24