Gidecek mi, kalacak mı? Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz belirsizliği

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz belirsizliği büyüyor. Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz hakkındaki transfer söylentileri ve menajerinin yaptığı açıklamalar, sarı-kırmızılı kulübün öncelikli gündemi haline geldi.

Hem oyuncunun geleceğine dair ortaya atılan iddialar hem de kulüpten yapılan sessiz geçişler, konunun belirsizliğini artırdı.

GALATASARAY, REKOR TEKLİFİ REDDETTİ

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, 25 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'a yaklaşık 35 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre milli futbolcu teklifin kabul edilmesini isterken kulüp başkanı Dursun Özbek, teklifi reddetti.

Bunun üzerine Yılmaz’ın temsilcisi Tuncay Maldan, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen transfer süreciyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Maldan, Barış Alper’e gelen transfer tekliflerinin Galatasaray yönetimiyle paylaşıldığını ve kulübün bilgisi dışında hiçbir görüşme yapılmadığını belirtti.

YILMAZ'IN TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA

Açıklamada Barış Alper'in kulübüne verdiği sözlerin hepsini tuttuğu, Galatasaray'ın da Barış Alper'e aynı yaklaşımla karşılık vermesi gerektiği vurgulanarak "Barış'ın da söz hakkı olmalı" dendi.

"BARIŞ'IN DA SÖZ HAKKI OLMALI"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Üç şampiyonlukta ve toplam beş kupada önemli katkılar sunan Barış’a, kulüp yönetimi bu yaz için 'Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin' şeklinde söz vermiştir. Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu durum bizleri derinden üzmektedir. Kardeşim Barış’ın ve şahsımın haksız şekilde hedef haline getirilmesi, son iki yılda kulüp için yapılan fedakârlıkların göz ardı edilmesine sebep olmamalıdır."

SUUDİ KULÜBÜN YETKİLİLERİ İSTANBUL'A GELDİ

Gelişmelerin ardından NEOM SC yetkilileri, Barış Alper Yılmaz transferi için görüşmelerde bulunmak için dün İstanbul'a geldi. Transferle ilgili henüz netleşem bir durum yok.