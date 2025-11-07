Giderayak vurgun

Manisa’nın Gölmarmara Belediyesi, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde el değiştirdi. Mart 2019’da AKP’li Kamil Öz’ün kazandığı belediye başkanlığı, Mart 2024’te el değiştirdi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'’li Cem Aykan yeni başkan oldu. Belediyedeki yönetim değişikliğinin ardından gerçekleştirilen denetimler, bir skandalı açığa çıkardı. Skandal, Sayıştay denetimlerinin ardından hazırlanan mali denetim raporlarına da yansıdı.

TAKAS YAPTI

Belediyeye ait üç taşınmazın, Meclis kararı ve encümence belirlenen rayiç bedeller karşılığında AKP’li Belediye Başkanı Kamil Öz’e ait taşınmazlar ile takas edildiği belirlendi. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden kısa bir süre önce gerçekleştirilen takas işleminin detayları, “Giderayak vurgun” yorumlarına yol açtı. Belediye taşınmazının yer aldığı arazinin metrekaresinin, değerinin çok altında gösterildiği de öne sürüldü. Başkan Öz’e ait taşınmazların metrekaresine takas işlemi sırasında, 6 bin TL değer biçildiği belirtildi.

Kamil Öz

TUZUN KOKMASI

Skandalı, ‘‘Tuzun da kokması” olarak değerlendiren CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Bugün belediye başkanlarımız, iftiracıların iftiraları ile Silivri’de. İddianamelere bakıyorsunuz, iddialar Gölmarmara Belediyesi'nde yaşanan olayın yanından bile geçmiyor” dedi. Belediye başkanının kendi belediyesinin arsasını kendisine satmasını, “Kamu malının kişisel menfaat için kullanılması” olarak nitelendiren Bakırlıoğlu, özetle şunları söyledi: “Belediye başkanımız Cem Aykan göreve gelir gelmez suç duyurusunda bulundu ancak bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Yaşananlar akıl alır gibi değil. AKP’li belediye başkanı Kamil Öz kanı nasıl oluyor da bu kadar gözü kara olabiliyor? Kime güveniyor? Bu işin sadece suç duyurusuyla kapanmaması gerekir. Büyük bir kamu zararı da oluşmuştur. Bu zararın tahsili ve trampa işleminin iptali için derhal hukuki süreç başlatılmalıdır. Gölmarmaralı hemşerilerimin malı bir kişinin özel mülkü haline getirilemez. Bu skandalın üzeri kapatılamaz.

Biz hukuk sürecini başlattık, savcılık ne yapar yapmaz bilemem. Tapuya da yazı yazacağız. Ben bu belediyenin malını bir Allah’ın kuluna yedirmem. Seçime altı gün kala, kız kardeşine ve annesinin üzerine arsa alıyor belediyeden”