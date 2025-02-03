Gidiş Dönüş Moskova (Retro) Ataşehir’de

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında “Gidiş Dönüş Moskova (Retro)” oyununu Ataşehir’de seyirciyle buluşturuyor. Alexander Galin’in yazdığı, Hale Kuntay’ın çevirdiği, Engin Gürmen’in yönettiği “Gidiş Dönüş Moskova (Retro)” 4 Şubat Salı günü saat 15.00 ve 20.30’da İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkacak.

Oyunda, eşinin ölümünden sonra Moskova’da kızı ve damadının yanında yaşamaya başlayan Nikolai Mihayloviç Çmutin, sakin bir yaşam sürmek umuduyla köyüne gitmek istemektedir. Babasının köyde tek başına yaşayamayacağını düşünen kızı Ludmilla ve damadı Leonid onu evlendirme planları yapmaktadır. Leonid, Çmutin’in birini eş olarak seçmesini umut ederek üç yalnız kadını eve davet eder. Üç gelin adayının eve gelmesiyle planlar karışır. Oyunda Mahperi Mertoğlu ve Zihni Göktay rol alıyor.