Gine'nin yeni başbakanı Amadou Oury Bah oldu

Gine'de hükümetin geçen hafta feshedilmesinin ardından başbakanlık görevine Amadou Oury Bah getirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, "Gine'nin Yeniden Doğuşu için Demokratlar Birliği (URDG)" partisi lideri Bah'ın başbakan olarak atandığı duyuruldu.

Ekonomist olan 65 yaşındaki Bah'ın kısa süre içinde yeni hükümeti kurması bekleniyor.

Gine'de 9 Şubat'ta Başbakan Bernard Goumou liderliğindeki hükümet gerekçe göstermeksizin feshedilmiş, hükümet üyelerinin mal varlıkları dondurulmuş, pasaportlarına el konulmuştu.