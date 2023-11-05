Gine’de firar eden eski Cumhurbaşkanı yakalandı

Gine’de dün tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara, saatler sonra yeniden yakalandı.

Eski Gine Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara, 2022 yılından bu yana tutuklu bulunduğu başkent Conakry’deki Coronthie Cezaevi’nden dün firar etmişti. Camara bugün silahlı bir asker tarafından yeniden yakalandı. Ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Moussa Dadis Camara sağ salim bulunarak cezaevine geri götürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Gine Adalet Bakanı Charles Alphonse Wright dün yaptığı açıklamada, silahlı şahısların başkentteki Coronthie Cezaevi’ne saldırı gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Wright, saldırının ardından 2009’da 157 kişinin öldüğü stadyum saldırısının planlayıcısı olmakla suçlanan eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara ile aynı suçtan tutuklu Claude Pivi ve Blaise Goumou’nun cezaevinden firar ettiğini açıklamıştı.

Firarın ardından ülke sınırları kapatılmıştı.

Camara, ülkeyi demir yumrukla yöneten Lansana Conte’nin ölümünün ardından Aralık 2008’de darbeyle iktidara gelmişti.

28 Eylül 2009’da on binlerce demokrasi yanlısı gösterici, Camara’ya 2010’da yapılacak seçimde aday olmaması çağrısında bulunmak üzere başkent Conakry’deki bir stadyumda gösteri düzenlemişti.

Güvenlik güçleri stadyumdaki kalabalığa saldırmış, çıkan izdihamda 157 kişi yaşamını yitirmişti.

Ayrıca stadyumdaki çok sayıda kadının da cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkmıştı.

Camara, stadyum saldırısından kısa süre sonra 3 Aralık 2009’da kendisine yapılan suikast girişimiyle görevinden alınmıştı.

Yıllarca Burkina Faso’da sürgünde yaşayan Camara 2021’deki darbe sonrası Gine’ye dönmüş, 157 sivilin hayatını kaybettiği stadyum saldırısının planlayıcısı olmak suçlamasıyla Eylül 2022’de tutuklanarak Coronthie Cezaevi’ne gönderilmişti.

Gine şu anda 2021’de darbeyle iktidara gelen Mamady Doumbouya tarafından yönetiliyor.