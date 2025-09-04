Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın önde gelen moda tasarımcılardan Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Armani'nin kendi adını taşıyan şirketi, İtalyan moda tasarımcısının öldüğünü “Armani Grubu, sonsuz bir üzüntüyle, yaratıcısı, kurucusu ve yorulmak bilmeyen itici gücü Giorgio Armani'nin vefatını duyurur” sözleriyle açıkladı.

1975'de Milano'da kurulan şirketin yıllık cirosu 2,3 milyar euro'ydu.

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Armani, Milano Erkek Moda Haftası'nda kendi grubunun bu haftaki defilelerine katılmamıştı.

Şirket, cumartesi ve pazar günü Milano'da bir cenaze salonu kurulacağını, ardından tarihi belirlenmemiş özel bir cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı.