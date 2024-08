Giovanni van Bonckhorst: “Daha iyi rakiplere karşı da bu oyunu devam ettirmeliyiz”



UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 5-1’lik skorla mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bonckhorst, “Skordan dolayı mutluyum. Gruplara kalmayı istiyorduk ve başardık. İlk yarı iyi oynadık, farkı açabilirdik ama olmadı. İkinci yarıya daha yavaş başladık. Daha temkinli başladı oyuncularım. Kalemizde golü görmemize rağmen tekrar oyun kontrolünü elimize alarak istediğimiz sonuca gittik. Bugün rakibe sadece bir pozisyon şansı verdik ve onda da bizi cezalandırdılar. Genel olarak maç içinde geçişleri iyi yaptık. Gruplara kaldığımız için mutluyuz. Karışınızda mutlu bir hoca var. Yarın gerçekleşecek kura çekiminde gelecek rakiplerimizi bekliyoruz. Sivasspor müsabakasını da galibiyetle kapatarak milli araya iyi bir şekilde girmek istiyoruz” diye konuştu.



“Daha iyi rakiplere karşı da bu oyunu devam ettirmeliyiz”

Skordan dolayı memnun olduğunu dile getiren Hollandalı teknik adam, “Kendi gücümüzü kullanarak bunu yapıyoruz. Ön an baskısını iyi yapıyoruz. Topu kazandıktan sonra çok tehlikeli oluyoruz. Bunu tabii bunu her müsabakada maç boyunca yapamazsınız. Ama geride topu alınca da iyi geçişlerle sonuca gidiyoruz. Bundan sonra oynayacağımız daha iyi rakiplere karşı da bu oyunu devam ettirmeliyiz. Gelişmeyi arzulayan bir oyuncu grubumuz var. Kendimizi geliştirmeye ve daha iyi oynamak için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Çalışmaya devam edeceğiz”

Karşılaşmaya 11’de başlayan ve sonradan dahil oyuncuların performansından memnun olduğunu aktaran Bronckhorst, “Geldiğim ilk günde de bunu söylemiştim. Başarı için inanmanız gerekiyor. Takımın birbiri için oynaması gerekiyor. Hızlı bir tempomuz var. Skorlar da bizi daha iyiye gitmek için istekli bir hale getiriyor. Takımda herkes süre alacak. Bugün kulübeden gelen oyuncularımız da oyunumuza tazelik kattı. Mutluyum. Umarım iyi oynamaya devam ederiz. Çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Transfer sürecinin büyük kısmını geride bıraktıklarını söyleyen Giovanni van Bonckhorst, “Geldiğim günden itibaren iyi bir kadara için çalışıyoruz. Yeni meydan okumalar isteyen oyuncularla çalışıyoruz. Yüzde 90-95 oranında bitirdik diyebiliriz. Ama yeniliklere açığız. Oynayacağımız turnuvalar için geniş bir takıma ihtiyacımız var. Buna da sahibiz” açıklamalarında bulundu.



“Umarım sonuna kadar gideriz”

Avrupa Ligi’nde sonuna kadar gitmek için çalışmayı bırakmayacaklarını vurgulayan Hollandalı teknik direktör, “Herkesin hayalleri vardır. Hoca ve oyuncu olarak Avrupa’da büyük finaller var. Öncelikle gruplara kalmak istedik ve bunu başardık. Turnuvanın en sonuna kadar gitmek hem benim hem de oyuncularım için çok iyi olur tabii. Ama biz maç maç gidiyoruz. Umarım sonuna kadar gideriz” ifadelerini kullandı.

Rafa Silva ve Ciro Immobile’in performansının sorulması üzerine konuşan siyah-beyazlı teknik adam, “Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu sene az gol yiyen ve çok gol atan takım olmak istiyoruz. Rafa’nın Benfica kariyerine baktığınızda çok gol atan ve asist yaptığını görüyorsunuz. Yine Ciro Immobile de skor katkısı açısından istediğim düzeyde. İki oyuncunun da takıma katkılarından dolayı memnunum” diye konuştu.



“Türk takımlarının Avrupa’da başarılı olmalarını isterim”

Avrupa’da mücadele eden her Türk takımının başarılı olmasını istediğini söyleyen Bronckhorst, “Tabii Türk finali güzel olur Türk taraftarlar için. Trabzonspor’un elenmemesini isterdim. Yine Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da Şampiyonlar Ligi’nde oynayabilmesi isterdim. Bizim de Avrupa’da olabilmemiz için Türk takımlarının Avrupa kupalarında oynayacakları maçlarda başarılı olmalarını isteriz. Avrupa’da bir Türk finali gerçekten güzel olur ama bir tarafın da Beşiktaş olması şartıyla” diyerek sözlerini tamamladı.