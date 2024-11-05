Giovanni van Bronckhorst: Galibiyetle devam etmek istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, karşılaşmada kendi oyunlarını sahaya yansıtarak galip gelmek istediklerini söyledi.

Hollandalı teknik adam ile siyah-beyazlıların İtalyan oyuncusu Cher Ndour, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'nde oynadıkları son maçta Olimpik Lyon'a karşı önemli galibiyet aldıklarını hatırlatan Van Bronckhorst, "Galibiyetle devam etmek istiyoruz. Sonraki turlara daha fazla yaklaşmak istiyoruz. Yarın bizim için büyük bir adım olacak. Lig etabından sonraki aşamaya kalmak için elimizden geleni yapacağız. Bu maçta kendi oyunumuza dönmeliyiz. Kendi seviyemize ulaştığımızda her takımı yenebiliriz. Maçın 1. dakikasından itibaren enerji, mantalite ve galip gelme isteğimizi göstermeliyiz." dedi.

Ciro Immobile'nin sakatlığında ileri uçta alternatif sıkıntısı yaşayıp yaşamadıklarıyla ilgili Giovanni van Bronckhorst, "Elimizde santrfor pozisyonu için Ciro Immobile, Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy var. İhtiyaç olursa Rafa Silva'yı da bu bölgede kullanabiliriz. İyi iş yaptığımızı düşünüyoruz. Hala hazır değiliz. Herkes alternatifler ister. Finansal konular bizi sınırlandırdı. Ara transfer dönemi bittiğinde elimizdeki kadronun daha güçlü olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.