Giovanni van Bronckhorst: “Maça iyi hazırlandık”



UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş, yarın TSİ 22.00’de deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı kafile karşılaşma için bugün Hollanda’ya giderken Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile kaleci Mert Günok, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sezona iyi başladıklarını vurgulayan Giovanni van Bronckhorst, "Süper Kupa’yı aldık. Lige iyi başladık. UEFA Avrupa Ligi için Hollanda’dayız. Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. İyi hazırlandık. Galibiyet hedefliyoruz. Kolay olmayacak. Gücümüzü göstermeye çalışacağız. Takımda birçok oyuncu değişti. Deneyimli oyuncular aldık. Kaliteli bir ekibimiz var. Bunu sahada görüyoruz. Takımda huzur var. Emek vermeye devam etmek zorundayız. Başlangıç olarak mutluyum. En büyük hedefimiz şampiyonluk. Her kulüp için huzur önemli. Bence huzura kavuştuk. Güçlü bir kadromuz var. Farklı taktikler yapabiliyoruz. Sezon boyunca bazı oyuncuları dinlendireceğiz, bazılarına da fırsat vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Ajax maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Avrupa’da iyi sonuçlar almanın önemli olduğunun altını çizen Hollandalı teknik adam, "Türkiye’de iyi kulüpler var. Futbola tutku var. Bana sevgi gösteriliyor. Taraftarlar muhteşem. Avrupa’da iyi sonuçlar almak çok önemli. Ajax maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Ocak ayından sonra da Avrupa’da var olmak istiyoruz" diye konuştu.



Güçlü ve deneyimli bir takımız"

Van Bronckhorst, Ajax karşısında topa sahip olmanın önemine değinerek, "Yarın iki hücum yapmak isteyen kadro göreceksiniz. Defansı iyi yapan ekip bence iyi bir sonuç alacaktır. Güçlü ve deneyimli bir takımız. Takımdaki oyuncular her türlü seviyede oynadılar. Kadromuz yenilendi. Rakibi iyi tanıyorum. Çok önemli bir maç oynayacağız ve kazanan taraf olmak istiyoruz. Maçın anahtarı topa sahip olmak. Topa sahip olan taraf oyunu domine edecektir. Onlar da biz de topa sahip olmaya çalışacağız. Top onlardayken iyi savunma yapmalıyız" dedi.