Giray Altınok: Bu rezilliğin benimle herhangi bir alakası yok

Oyuncu Giray Altınok, görüntülerinin yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Altınok, "Arkadaşlar benim bir televizyon reklamım üzerinden alınan bir görüntü yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanılıyor" dedi.

Altınok, Direkt olarak yasal işlem başlattık fakat buradan da bilgilendirmek istedim" ifadelerini kullandı.

Duruma tepki gösteren Altınok, "Bu rezilliğin elbette ki benimle herhangi bir alakası yoktur" açıklamasını yaptı.