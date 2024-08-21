Girdi enflasyonu artıyor

BirGün / ANKARA

Çiftçi protestoları gündemindeki yerini korurken tarımsal girdi enflasyonu, üretim için temel gereksinimlerin fiyatlarındaki artışı gözler önüne serdi.

TÜİK’in açıkladığı tarımsal girdi fiyat endeksinde, 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,93 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,56 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,99 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda fiyatı en çok harcama kalemi ise aşı, ilaç gibi harcamaların dâhil olduğu veteriner harcamalarında yaşandı. Veteriner harcamaları yıllık yüzde 114,01 oranında arttı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ve hayvancılığın stratejik önemine vurgu yaparak, bu sektörlerin ülkenin geleceği için kritik olduğunu belirtti.

TARIM OLMAZSA SÖMÜRGELEŞİRİZ

CHP’li Gürer, "Gıda, stratejik anlamda bir ülkenin geleceğidir. Tarım olmazsa ülke ilerleyen aşamalarda dışa bağımlı hale gelir ve bu durum sömürgeleşmeye yol açar. Üretmeyen toplumlar, kendilerine dayatılanlarla yaşamlarını sürdürmek zorunda kalır" dedi.

Tarım sektöründeki sorunların yalnızca üreticilerin deneyimlerinden öğrenilerek çözülebileceğine dikkati çeken Gürer, "Yetkililere sesleniyoruz; Sonucu bugünden belli olan yanlışı yapmayın" dedi.

BAZI GİRDİLERDEKİ FİYAT ARTIŞ ORANLARI

• Veteriner harcamaları: 114,01

• Diğer mal ve hizmetler: 90,69

• Enerji ve yağlayıcılar: 63,17

• Tohum ve dikim materyalleri: 61,56

• Hayvan yemi: 30,01

• Gübre: 27,53

• Tarım ilaçları: 23,54