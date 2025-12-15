Girdiği trafoda akıma kapılıp öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, elektrik kesintisi ihbarı üzerine trafo merkezine giden ekipler, duvarının bir bölümü kırılmış trafonun içinde akıma kapılan kişinin cesediyle karşılaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye giden elektrik dağıtım şirketi ekipleri, trafonun duvarının bir kısmının kırılmış olduğunu fark etti. Trafoya giren ekipler, yerde hareketsiz yatan kişiyle karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ismi öğrenilemeyen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, elektrik akımına kapıldığı tespit edildi.

Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

