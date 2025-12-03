Giresun Belediyesi düşük bütçelerle önemli işlere imza atıyor

Giresun Belediyesi, sınırlı bütçelerle ortaya koyduğu güçlü kültür-sanat hamleleriyle ülke genelinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Hem şehrin kültür yaşamına dinamizm katan 5. Giresun Kitap Fuarı hem de Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Kırşehir’de ayakta alkışlanan performansı, belediyenin kültüre yaptığı yatırımın ne kadar geniş bir etki yarattığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Düşük bütçelerle ama yüksek vizyonla hazırlanan bu etkinlikler, sadece şehirde değil ülke genelinde de büyük yankı uyandırıyor. Giresun Belediyesi’nin kültür-sanat faaliyetleri her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor, şehrin adını her yerde duyuruyor.

5.GİRESUN KİTAP FUARI REKOR KATILIM

Giresun Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Karadeniz Bölgesi’nin en önemli kitap fuarlarından biri hâline gelen 5. Giresun Kitap Fuarı, bu yıl da yoğun ilgiyle tamamlandı.

Düşük bütçeyle hazırlanmasına rağmen 9 gün boyunca kültürel bir şölen yaşatan fuar, kitapseverler için adeta bir buluşma noktası oldu.

Belediye Kültür ve Fuar Merkezi’nde 2 bin metrekare alanda gerçekleştirilen fuarda 60 misafir yazar, 48 yerel yazar ve 150 yayınevi yer aldı. Söyleşiler, imza günleri ve buluşmalarla geçen etkinlik boyunca salonlar doldu, imza sıraları oluştu ve katılımcılar memnuniyetle ayrıldı.

Giresun Belediyesi’nin açıkladığı verilere göre fuar bu yıl yaklaşık 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

GBŞT, KIRŞEHİR’DE AYAKTA ALKIŞLANDI

Giresun’un kültür ve sanat alanındaki bir diğer gurur kaynağı ise Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu oldu. Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun düzenlediği festival kapsamında sahne alan GBŞT, Aziz Nesin’in “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı ölümsüz eseriyle Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde izleyiciyle buluştu.

Daha oyun başlamadan dolup taşan salonda sergilenen performans, iki saat boyunca seyircinin coşkusuyla büyüdü. Giresunlu oyuncuların sahne gücü, yorumları ve enerjisi Kırşehirli sanatseverlerden dakikalarca süren ayakta alkış aldı.

Festival yetkilileri, hem başarılı performans hem de daveti geri çevirmedikleri için Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na teşekkür etti.