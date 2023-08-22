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Giresun'da 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin TIR sürücüsü tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 22.08.2023 16:45
  • Giriş: 22.08.2023 16:45
  • Güncelleme: 22.08.2023 16:46
Kaynak: AA
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Giresun'da 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin TIR sürücüsü tutuklandı

Giresun'un Görele ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin TIR sürücüsü tutuklandı.

Hastane altı kavşağında dün, Kemal Kılıç'ın kullandığı otomobil ile çarpışan TIR'ın sürücüsü N.U, Görele Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

N.U. idaresindeki TIR ile Kemal Kılıç'ın kullandığı 28 RD 428 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücü Kılıç ile otomobildeki Halil Çırtlık, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hafif yaralanan TIR sürücüsü, Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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