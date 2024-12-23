Giresun'da 27 gün önce trafik kazası geçiren AKP'li meclis üyesi öldü

Çamoluk ilçesinden Giresun’a gelirken 27 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan AKP Çamoluk İl Genel Meclisi Üyesi Yakup Urtaç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çamoluk ilçesi AKP İl Genel Meclis üyeleri Erol Kapucu ve Yakup Urtaç, Giresun İl Genel Meclisi toplantısına gitmek üzere yola çıktıkları sırada Alucra ilçesinin Aktepe Köyü yakınlarında kaza yaptı.

Yakup Urtaç’ın kullandığı otomobil, yolun buzlanması ve kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıktı. Trafik kazası sonrasında ağır yaralı olarak Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Urtaç, kazadan 27 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İl Genel Meclisi Üyesi Urtaç için İl Genel Meclisi'nin bulunduğu binanın önünde bu sabah saatlerinde tören düzenlendi.

Törene Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AKP Giresun Milletvekili Ali Temür, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, İl Genel Meclisi üyeleri ve daire amirleri katıldı.