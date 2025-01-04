Giresun'da 53 kişi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait havuzda zehirlendi

Giresun’da 53 kişi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait bir yüzme havuzunda zehirlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Spor ve Gençlik İl Müdürlüğü'ne bağlı olimpik yüzme havuzunda yaşandı.

7’si çocuk 21 kişi ambulanslarla, yine çoğunluğu çocuklardan oluşan 32 kişi ise aileleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 10.30 sıralarında Giresun Merkez Seldeğirmeni Mahallesi’nde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu’nda senkop (baygınlık) olayları yaşandığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine ilk etapta 5 ambulans sevk edilmiş olup hızla olay yerine ulaşan sağlık ekiplerimiz, birden fazla çocuğun baygınlık, bulantı ve kusma semptomları gösterdiğini tespit etmiştir. Olaydan etkilenen 17 çocuk Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 4 yetişkin kişi de Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş olup tedavileri devam etmektedir. Sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD birimlerimiz koordineli bir şekilde olayın sebebini araştırmakta olup olay mahallinde gerekli önlemleri alınmıştır. Olayın kesin nedenine ilişkin ilgili ekiplerimiz tarafından yürütülen detaylı incelemeler devam etmektedir."

Valilik Basın birimi tarafından yapılan ek bilgilendirmede, hastaneye kaldırılan kişi sayısının 48’i çocuk, 5’i yetişkin olmak üzere toplam 53’e yükseldiği belirtildi.