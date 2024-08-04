Giresun'da 8 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde 8 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kovancık köyüne fındık toplamak için gelenlerden 8 kişi, burada verilen yemek sonrası rahatsızlandı.

Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.