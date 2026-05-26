Giresun'da akıntıya kapılan kişiden 4 gündür haber alınamıyor

Giresun'da akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri, Sedat Çelik'in akıntıya kapıldığı Yağlıdere Deresi'nin Kanlıca köyü mevkisinden denize döküldüğü bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam etti.

Öte yandan Sedat Çelik ile derede cansız bedeni bulunan aynı adı taşıyan yeğeninin, akıntıya kapılmadan kısa süre önce balık tuttukları anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Yeğen Çelik'in kardeşi tarafından çekilen videoda amca ve yeğeninin ağ atarak balık tutmaya çalıştığı anlar yer aldı.

YEĞENİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Kanlıca köyünden geçen Yağlıdere Deresi'nde 23 Mayıs'ta balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan Sedat Çelik (54) ile 28 yaşındaki yeğenini bulmak için çalışma başlatılmıştı.

Kaybolduğu yerden yaklaşık 250 metre uzakta bulunan yeğen Sedat Çelik'in cenazesi, dün ilçede toprağa verilmişti.