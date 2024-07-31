Giresun'da bir erkek, evli olduğu kadını ve oğlunu öldürdü

Giresun'un Çamoluk ilçesinde Fazlı Y. isimli erkek, dün akşam saatlerinde, tartışma yaşadığı evli olduğu Hanife Y. ve oğlu Beytullah Y'yi tabancayla öldürdü. Olayın ardından Fazlı Y. gözaltına alındı.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde bir erkek, evli olduğu kadını ve oğlunu tabancayla öldürdü.

İlçenin Kılıçtutan köyündeki Karabayır Camisi önünde dün gece Fazlı Y. (56) ile evli olduğu Hanife Y. (54) ve oğlu Beytullah Y. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fazlı Y, tabancayla Hanife Y. ve oğluna ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Hanife ve Beytullah Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçeye bağlı Kılıçtutan köyünün eski muhtarı olduğu öğrenilen Fazlı Y'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.