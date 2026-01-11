Giresun'da bir kişi bankta ölü bulundu

Giresun'un Görele ilçesinde bir kişi, bankta ölü bulundu.

Karadeniz Sahil Yolu Görele Liman kavşağındaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.Ö'nün (64) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Opr. Dr. Ergun Özdemir İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.