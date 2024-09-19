Giresun'da bir kişi inşaat halindeki dairede ölü bulundu
Giresun'un Bulancak ilçesinde inşaat halindeki dairede bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Kaynak: AA
Giresun'un Bulancak ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi Mukaddes Sokak'ta bir binanın ikinci katında inşaat halindeki dairede Azeri uyruklu boya ustası T.İ'nin (45) yerde hareketsiz yattığı görüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, T.İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
T.İ'nin, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.