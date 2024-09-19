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Giresun'da bir kişi inşaat halindeki dairede ölü bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesinde inşaat halindeki dairede bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Güncel
  • 19.09.2024 22:36
  • Giriş: 19.09.2024 22:36
  • Güncelleme: 19.09.2024 22:42
Kaynak: AA
Giresun'da bir kişi inşaat halindeki dairede ölü bulundu
AA

Giresun'un Bulancak ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi Mukaddes Sokak'ta bir binanın ikinci katında inşaat halindeki dairede Azeri uyruklu boya ustası T.İ'nin (45) yerde hareketsiz yattığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, T.İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

T.İ'nin, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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