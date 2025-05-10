Giresun'da bir lisede 2 kadını katleden zanlı tutuklandı
Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde geçici işçi statüsündeki abla ve kız kardeşini silah vurarak katleden A.T. (53), tutuklandı.
Kaynak: AA
Giresun'da lisede silahla geçici işçi statüsündeki abla ve kız kardeşini öldüren aynı statüdeki kişi tutuklandı.
Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde dün Rana Çavuş Gökçin (27) ile ablası Yonca Çavuş'a (30) silahla ateş edip kaçtıktan sonra yakalanan geçici işçi statüsündeki A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza ve infaz kurumuna gönderildi.
Öte yandan olayda hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazelerinin, bugün Keşap ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.