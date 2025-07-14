Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Giresun'un Teyyaredüzü Mahallesi'nde dün denizde boğulma tehlikesi geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Üzeyir Elmalı (41), hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren Üzeyir Elmalı (41), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Teyyaredüzü Mahallesi'nde dün denizde boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekiler tarafından sudan çıkartılan Elmalı, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Elmalı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.