Giresun'da bugün ve yarın denize girişlere izin verilmiyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da olumsuz koşullar nedeniyle vatandaşların denize girmesine müsaade edilmiyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve çeken akıntı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı, bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Uyarılara riayet edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kendi can güvenliğimizin yanı sıra sevdiklerimizin güvenliği için de tedbiri elden bırakmayalım." ifadesi kullanıldı.