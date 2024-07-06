Giresun'da denize girme yasağı

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasak.

Giresun Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün ve yarın kentte denize girmeyi yasakladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında Valilik makamında toplandı.

Toplantıda, kentte bugün başlayıp pazar günü sonuna kadar devam edecek olumsuz hava koşulları değerlendirilerek, yurttaşların can güvenliği için tüm Giresun sahili boyunca 8 Temmuz Pazartesi gününe kadar denize girilmesinin yasaklanmasına karar verildi.

Öte yandan Trabzon Valiliği'nin yazılı açıklamasında, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve yarın rüzgarın 20-25 deniz mili hızına, dalga yüksekliğinin 1,5 metreye ulaşacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, boğulma vakalarını önlemek amacıyla söz konusu zaman aralığında Trabzon genelinde denize girilmemesinin vatandaşların can güvenliği açısından önem taşıdığı vurgulandı.