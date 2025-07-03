Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Giresun'da denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı

Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.

Güncel
  • 03.07.2025 16:23
  • Giriş: 03.07.2025 16:23
  • Güncelleme: 03.07.2025 16:30
Kaynak: DHA
Giresun'da denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı
Fotoğraf: AA /Arşiv

Giresun'da denize girmek olumsuz hava koşulları nedeniyle yasaklandı.

Giresun Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, denize girişlere ilişkin yaqsak kararı duyuruldu.

Açıklamada, 2 gün boyunca denize girmenin yasak olduğu belirtildi.

Belediyenin açıklamasında şunlara yer verildi:

"İlimiz genelinde denizde oluşan 'yüksek dalga’ ve ‘rip akıntısı' tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 4-5 Temmuz 2025 günleri denize girmek yasaklanmıştır."

BirGün'e Abone Ol