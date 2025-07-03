Giresun'da denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı
Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.
Kaynak: DHA
Giresun'da denize girmek olumsuz hava koşulları nedeniyle yasaklandı.
Giresun Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, denize girişlere ilişkin yaqsak kararı duyuruldu.
Açıklamada, 2 gün boyunca denize girmenin yasak olduğu belirtildi.
Belediyenin açıklamasında şunlara yer verildi:
"İlimiz genelinde denizde oluşan 'yüksek dalga’ ve ‘rip akıntısı' tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 4-5 Temmuz 2025 günleri denize girmek yasaklanmıştır."