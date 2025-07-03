Giresun'da denize girmek 2 gün yasaklandı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı.

Kentte denize girmek olumsuz hava koşulları nedeniyle yasaklandı. Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2 gün boyunca denize girmenin yasak olduğu belirtilerek, “İlimiz genelinde denizde oluşan 'yüksek dalga’ ve ‘rip akıntısı' tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 4-5 Temmuz 2025 günleri denize girmek yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi. (DHA)

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