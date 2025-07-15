Giresun'da denize girmek yasaklandı

Giresun'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Giresun Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, deniz koşullarının can güvenliğini tehdit ettiği ifade edildi.

Açıklamada il sınırları içerisinde yer alan sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, gün içerisinde denize girmenin yasaklandığına işaret edilerek, "Giresun il sınırları içerisinde tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Lütfen denize girmeyiniz. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yasağa uymalarını önemle rica ederiz. Uyarıları dikkate alınız. Güvenliğinizi riske atmayınız" denildi.

📢 DİKKAT ‼️

DENİZE GİRMEK YASAKLANMIŞTIR...



Can güvenliğini tehdit eden olumsuz deniz koşulları nedeniyle

bugün (15 Temmuz 2025 Salı)

Giresun il sınırları içerisindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır.



🌊 Lütfen denize girmeyiniz!



👥 Vatandaşlarımızın can… pic.twitter.com/7W0RtwtYUB