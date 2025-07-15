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Giresun'da denize girmek yasaklandı

Giresun Valiliği, deniz koşullarındaki olumsuzluk nedeniyle il sınırları içerisindeki sahil ve plajlarda gün içerisinde denize girilmesinin yasaklandığını açıklandı.

Güncel
  • 15.07.2025 17:02
  • Giriş: 15.07.2025 17:02
  • Güncelleme: 15.07.2025 17:04
Kaynak: Haber Merkezi
Giresun'da denize girmek yasaklandı
Fotoğraf: AA

Giresun'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Giresun Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, deniz koşullarının can güvenliğini tehdit ettiği ifade edildi.

Açıklamada il sınırları içerisinde yer alan sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, gün içerisinde denize girmenin yasaklandığına işaret edilerek, "Giresun il sınırları içerisinde tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Lütfen denize girmeyiniz. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yasağa uymalarını önemle rica ederiz. Uyarıları dikkate alınız. Güvenliğinizi riske atmayınız" denildi.

Açıklamada, polis ve jandarma ekiplerinin plajların bulunduğu bölgelerde denetimler gerçekleştirerek, denize giren yurttaşları uyardığı belirtildi.

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