Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Giresun'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 05.05.2024 13:37
  • Giriş: 05.05.2024 13:37
  • Güncelleme: 05.05.2024 13:37
Kaynak: AA
Giresun'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Giresun'un Dereli ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hacı Akın'dan (67) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Akın'ın içerisinde bulunduğu plakası henüz öğrenilemeyen otomobili, Güdül köyü Arpaçukuru mevkisinde dere yatağına devrilmiş halde buldu.

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Akın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

BirGün'e Abone Ol