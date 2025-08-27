Giresun'da düğünün ardından rastgele ateş açıldı: Damat hayatını kaybetti
Giresun'da düğünün ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat hayatını kaybetti. Olayın ardından damadın yengesi gözaltına alındı.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat, hastanede hayatını kaybetti.
Turpçu köyünde dün yapılan düğün merasiminin ardından gelin ve damat evlerine uğurlanırken silahla rastgele ateş açılması sonucu damat 23 yaşındaki Ali K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, sabaha karşı hayatını kaybetti.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Damadın yengesi 47 yaşındaki F.K., silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.