Giresun'da emekli vali yardımcısı evinde ölü bulundu
Ankara'dan Giresun'a tatil için giden emekli vali yardımcısı Yılmaz Yolcu, evinde ölü bulundu.
Kaynak: AA
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde emekli vali yardımcısı Yılmaz Yolcu, evinde ölü bulundu.
Ankara'dan tatil için bir süre önce ilçeye bağlı Kütküt Mahallesi'ndeki evine gelen 82 yaşındaki Yolcu'dan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Yolcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı.
Yolcu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.