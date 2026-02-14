Giresun'da evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti
Giresun'un merkeze bağlı Camili köyünde Şaziye Tığlı'ya (88) ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında Tığlı hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Giresun'da ahşap evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Camili köyünde Şaziye Tığlı'ya (88) ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekipler, ev içerisinde yaptıkları incelemede Tığlı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.