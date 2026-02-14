Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 14.02.2026 12:56
  • Giriş: 14.02.2026 12:56
  • Güncelleme: 14.02.2026 17:04
Kaynak: AA
Giresun'da evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti

Giresun'da ahşap evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Camili köyünde Şaziye Tığlı'ya (88) ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler, ev içerisinde yaptıkları incelemede Tığlı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

