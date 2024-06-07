Giresun'da "evden kaçtı" denilen kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Giresun'un Güce ilçesinde 3 yıl önce "evden kaçtı" denilerek ihbarda bulunulan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giresun'un Güce ilçesinde üç yıl önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Nuran Bayram ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 12 Haziran 2021'de Savaş Bayram'ın İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, evli olduğu Nuran Bayram'ın gece saatlerinde pencereden atlayarak evden kaçtığına dair ihbarda bulunması üzerine, Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Nuran Bayram'ın bulunması ve herhangi bir suça maruz kalıp kalmadığının tespiti için araştırmalar sürerken aile yakınlarının bir televizyon programına katıldıkları ifade edilen açıklamada, mağdurenin öldürülmüş olabileceğine dair iddialar üzerine soruşturmanın genişletildiği aktarıldı.

AçıklamaNuran Bayram'ın kaybolmadan önce en son iletişim halinde olduğu kişi ve durumundan şüphelenilen aile fertlerinin takibe alındığı, iletişimin dinlenilmesi tedbirinin bitmesinin ardından 2 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Olay gününe ait Plaka Tanıma Sistemleri ve kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından elektronik cihaz ile tespit edilen noktalarda JASAT ekiplerince yapılan kazı sonucunda elde edilen bulguların kriminal incelemeye gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltı süresinin bitmesine müteakip şüphelilerin 6 Haziran 2024'de Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildikleri, şüphelilerden Y.B'nin cumhuriyet savcısı huzurunda alınan ifadesinde, mağdure N.B'nin öldürüldüğüne dair anlatımlara yer vermesi üzerine olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelilerden Y.B. ve C.B'nin üzerlerine atılı 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmalarına karar verilerek Espiye Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, maktülenin cesedinin bulunmasına yönelik araştırmalara ve bu minvaldeki soruşturma işlemlerinin halen devam ettiği, dosya hakkında gizlilik kararı bulunması nedeniyle soruşturmanın selameti açısından 5271 sayılı CMK'nin 153/2. madde gereğince dosya hakkında Tirebolu Sulh Ceza Hakimliğinden kısıtlılık kararı aldırıldığı, gerek görülmesi durumunda gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği hususları, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 5/2 nolu ve 153/1 nolu genelgeleri uyarınca kamuoyunun bilgisine sunulur."