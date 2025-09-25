Giresun'da fındık bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kadın öldü

Giresun'un Güce ilçesinde fındık bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kadın öldü

Alınan bilgiye göre, Fatma Çelik (76), Boncukçukur köyündeki bahçesinde çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yamaçtan yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.