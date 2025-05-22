Giresun'da fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin fındık bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.K idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kurtulmuş köyünde seyir halindeyken kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki yolculardan H.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü E.K. ile A.K. ve S.K. yaralandı.
Dereli Devlet Hastanesi ile Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.