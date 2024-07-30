Giresun'da fındık rekolte tahmini 72 bin ton oldu

Fındıkta hasat zamanı yaklaştıkça rekolte tahminleri de gelmeye devam ediyor. Bir rekolte tahmini de Giresun Ziraat Odası'ndan geldi. Oda Başkanı Nurittin Karan, 2024 yılı için tahminini açıkladı. Buna göre Giresun Ziraat Odası'nın bu yıl için Türkiye geneli fındık rekolte tahmini 649 bin 90 ton, Giresun’un fındık rekolte tahmini ise 72 bin 200 ton oldu.

Karan, “En doğru ve gerçekçi rekolte tahmini üreticinin kendi yaptığı tahmindir. Atalarımızın ve dedelerimizin dediği gibi rekolte fındık çuvala girdiği zaman belli olur. Çotanak sayımına ve üreticilerimizle yaptığımız birebir görüşme sonuçlarına göre Türkiye’nin 2024 yılı rekoltesi 650 bin tonu, Giresun’un tahmini fındık rekoltesi ise 72 bin tonu geçmez” dedi.