Giresun'da fındık toplarken dereye yuvarlanan kadın yaşamını yitirdi
Giresun'un Espiye ilçesinde fındık toplarken dereye yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Giresun'un Espiye ilçesinde Yeşilköy'de kendisine ait bahçede fındık toplayan 70 yaşındaki Fatma Yılmaz, dengesini kaybederek Gelevera deresine yuvarlandı.
Suda yaklaşık 100 metre sürüklenen kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından öldüğü belirlenen Yılmaz'ın cesedi, Espiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.