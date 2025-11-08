Giriş / Abone Ol
Giresun'da haber alınamayan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dünden bu yana kayıp olduğu belirtilen Ersin A. isimli 18 yaşındaki gencin cansız bedeni, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

  • 08.11.2025 18:36
  • Giriş: 08.11.2025 18:36
  • Güncelleme: 08.11.2025 18:41
Kaynak: AA
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan genç, ölü bulundu.

İlçenin Çakır köyünde dün ailesi tarafından jandarmaya kayıp olduğu bildirilen Ersin A'nın (18) cansız bedeni, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

