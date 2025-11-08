Giresun'da haber alınamayan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dünden bu yana kayıp olduğu belirtilen Ersin A. isimli 18 yaşındaki gencin cansız bedeni, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.
Kaynak: AA
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan genç, ölü bulundu.
İlçenin Çakır köyünde dün ailesi tarafından jandarmaya kayıp olduğu bildirilen Ersin A'nın (18) cansız bedeni, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.
Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.