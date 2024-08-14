Giresun'da haber alınamayan kadının cesedi derede bulundu

Giresun’da, kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan 27 yaşındaki kadının cansız bedeni derede bulundu.

Merkeze bağlı Duroğlu beldesi Tekkeköy mahallesinde Sezen Sarısaray’a ulaşamayan yakınları bu sabah jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Bölgede jandarma, AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve vatandaşlar tarafından Sezen Sarısaray’ı arama çalışmaları başlatıldı.

GÖZALTINA ALINANLAR VAR

Sarısaray'ın cansız bedeni evinden bir buçuk kilometre mesafedeki dere yatağında bulundu. Sezen Sarısaray’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma morguna kaldırılırken olayla ilgili gözaltların olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.