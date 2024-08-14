Giresun'da haber alınamayan kadının cesedi derede bulundu
Giresun'da merkeze bağlı Duroğlu beldesinde kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Sezen Sarısaray isimli kadının cansız bedeni, evden bir buçuk kilometre uzakta bulunan dere yatağında bulundu.
Kaynak: İHA
Giresun’da, kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan 27 yaşındaki kadının cansız bedeni derede bulundu.
Merkeze bağlı Duroğlu beldesi Tekkeköy mahallesinde Sezen Sarısaray’a ulaşamayan yakınları bu sabah jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Bölgede jandarma, AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve vatandaşlar tarafından Sezen Sarısaray’ı arama çalışmaları başlatıldı.
GÖZALTINA ALINANLAR VAR
Sarısaray'ın cansız bedeni evinden bir buçuk kilometre mesafedeki dere yatağında bulundu. Sezen Sarısaray’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma morguna kaldırılırken olayla ilgili gözaltların olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.