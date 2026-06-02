Giresun'da heyelan: 22 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

Giresun’un Bulancak ilçesinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Bayındır köyü ve Kovanlık beldesinde toplam 22 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. AFAD ve jandarma ekipleri bölgede incelemelerini sürdürürken, riskli alanlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Yurt
  • 02.06.2026 10:08
  • Güncelleme: 02.06.2026 10:12
Kaynak: AA
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 22 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

İlçeye bağlı Bayındır köyü ile Kovanlık beldesinde yağışların ardından çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

AFAD görevlilerinin yaptıkları incelemelerin ardından Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde de 6 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin, köy ve beldedeki çalışmaları sürüyor.

