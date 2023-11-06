Giresun'da hırsızlık olayının failleri sigara izmaritleri sayesinde yakalandı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İlçenin Hisarcık köyünde, 31 Ekim'de H.Ö'ye ait evden televizyon ve çamaşır makinesi çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT görevlilerinin ev çevresinde yaptığı araştırmalarda bulunan sigara izmaritlerinin incelenmesi sonucu, olayın faillerinin M.Ö. ve E.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.